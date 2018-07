PM fica gravemente ferido em explosão de carro no Rio O cabo da Polícia Militar (PM) Braz Luiz de Oliveira ficou gravemente ferido na manhã de hoje após o carro onde estava explodir, em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo informações iniciais da assessoria da PM, o cabo saía de casa para trabalhar e, ao ligar a ignição do carro, houve a explosão. Ele foi encaminhado em estado grave para o Hospital Estadual Rocha Faria, também em Campo Grande. Segundo a PM, o caso foi registrado na 35ª Delegacia de Polícia (DP).