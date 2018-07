PM flagra dois homens clonando caixa eletrônico em SP

Segundo o sargento José Roberto Pinto, um dos policiais militares que faziam o patrulhamento na região, um computador portátil e um aparelho usado para copiar dados de clientes, conhecido como chupa cabra, já estavam instalados em um dos caixas eletrônicos.

As câmeras do circuito de segurança do local estavam viradas para o teto, segundo o sargento. Um dos suspeitos, de prenome Eurípedes, de 42 anos, já foi condenado pelo mesmo crime, e o outro, Antonio, de 24 anos, foi condenado por roubo. Com eles, também foram apreendidos uma fonte de computador portátil, um ferro de soldar e um Palio.