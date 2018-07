PM flagra dois homens com maconha em carrinho de mão em SP

Dois homens foram surpreendidos no fim da noite de sábado, 27, transportando tijolos de maconha em um carrinho de mão numa viela no Jardim Planalto, na zona leste da capital paulista. Por volta das 23h30, policiais militares avistaram a dupla quando passavam na Avenida Frederico Martins da Costa Carvalho. Ao abordá-los, encontraram a droga. Os suspeitos contaram aos PMs que pretendiam guardar a maconha em um barraco. Os policiais foram até o local e se depararam com mais tijolos de maconha. Ao todo, havia 167 quilos da droga. Presa, a dupla acabou autuada por tráfico de drogas no 70º Distrito Policial, do Sapopemba.