PM identifica agressores em treinamento no Pará Suspeitos de envolvimento em treinamento com agressões no Pelotão de Operações Especiais da Aeronáutica foram identificados por meio de vídeo. As imagens, gravadas há um ano pela Polícia Militar (PM) do Pará, mostram agressões de instrutores contra soldados. A corporação estadual vai colaborar com o Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado hoje pela Aeronáutica.