PM identifica um dos mortos em apartamento em SP

De acordo com a Polícia Militar, os dois foram encontrados quando a faxineira chegou ao apartamento para trabalhar, por volta das 9 horas. Foi ela quem acionou a polícia. Os dois tinham ferimentos feitos por arma de fogo, de acordo com a polícia. Bozola estava caído na cozinha com um ferimento na região do pescoço. O outro foi encontrado no quarto, com um saco plástico na cabeça. De acordo com a SSP, havia marcas de sangue nas paredes e portas do apartamento com marcas das iniciais "CV".

Segundo a Polícia Civil, uma terceira pessoa que estaria no apartamento seria o suspeito do crime. Um carro Honda Civic, que supostamente seria do proprietário do apartamento foi levado pelos bandidos. O prédio não tem sistema de vigilância com câmeras para auxiliar na identificação de suspeitos. O porteiro noturno será ouvido para verificar a que horas o carro deixou a garagem e quem estaria no veículo. O caso foi registrado no 14º DP e será investigado com o auxílio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).