PM impede invasão de favela por traficantes rivais no RJ Uma incursão de policiais militares no final da noite de ontem, numa área entre três favelas na zona oeste do Rio, impediu que traficantes das favelas da Coreia e Vila Aliança invadissem a área comandada por traficantes na Vila Kennedy. Ao receber várias denúncias, o Serviço Reservado da PM se deslocou até a região. Numa via conhecida como Travessa do Abel, as diversas viaturas da PM teriam surpreendido um bando que, segundo a polícia, sob o comando dos traficantes "Tola" e "Nono", da Coreia e Vila Aliança, integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP), se preparava para entrar no território rival.