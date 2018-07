PM investiga entrega de cerveja em presídio no RJ A Corregedoria da Polícia Militar do Rio de Janeiro abriu um inquérito policial militar para apurar a entrega de 2.600 latas de cerveja na Unidade Especial Prisional da PM, em Benfica, na zona norte do Rio, na tarde de ontem. A assessoria da PM não soube informar se o oficial que trabalhava no momento da entrega das bebidas será autuado por permitir a entrada dos produtos no batalhão e também por não ter conhecimento sobre o destinatário do produto.