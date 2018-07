PM investiga policial que dança forró em vídeo na web Um vídeo divulgado pela internet colocou um policial militar de São Paulo em evidência, ao dançar uma música de forró chamada ''A periquita''. No vídeo, o policial parece fardado com colete à prova de balas e aparentemente carrega um revólver na cintura. De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Militar, que já tem conhecimento do vídeo, os policiais militares que tiveram participação ou que não deveriam ter permitido que o fato se realizasse já foram identificados e foi instaurado procedimentos disciplinares contra eles. O local onde foi feita a gravação ainda não foi divulgado pela PM.