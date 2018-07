PM investiga se PCC fez ataque à base móvel em SP

Por volta das 2h10, um homem que caminhava pela Rua Laerte Setúbal se aproximou a pé e atirou cinco vezes contra os policiais da base. Um dos PMs, que estava do lado de fora, ainda tentou reagir e disparou contra o suspeito, mas não conseguiu atingi-lo. O atirador fugiu correndo em direção a Paraisópolis, próximo do local, e não foi mais encontrado pela polícia.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, os tiros disparados pelo suspeito atingiram a lateral e a parte superior da base móvel. O caso foi registrado no 89.º DP (Portal do Morumbi) como tentativa de homicídio. Foi solicitada perícia para o local e para a arma do PM que atirou contra o criminoso.

Prisão do Piauí

Há duas semanas, policiais federais, em parceria com a PM paulista e com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), prenderam em Itajaí (SC) Francisco Antônio Cesário da Silva, o Piauí, de 36 anos, que estava foragido da Justiça. Em maio, ele recebeu o benefício da saída temporária para o Dia das Mães, mas não retornou à Penitenciária de Pacaembu, onde cumpria pena.

Piauí, que foi transferido para Avaré, controlava o tráfico de drogas na comunidade e, segundo a polícia, teria ordenado nos últimos meses ataques contra policiais militares da capital.

Morte em Santo André

Em Santo André, o policial militar reformado João Luiz de Paula Ferreira, de 55 anos, foi assassinado anteontem à noite com três tiros. Os suspeitos conseguiram fugir e também não foram encontrados até as 20h de ontem pela polícia.

O ex-PM trabalhava como segurança de uma padaria na Avenida Dom Pedro II, na Vila Pires. Segundo testemunhas, ele foi baleado no peito e no braço pelo garupa de uma moto, por volta das 21h30. Os dois criminosos estavam de capacete e a moto não tinha placa.

Ferreira ainda foi socorrido por policiais militares e levado para o Hospital e Maternidade São José, também em Santo André, onde já chegou morto.

O caso foi registrado como homicídio simples no 1.º DP de Santo André, mas será encaminhado para o 3.º DP, responsável pelo local onde aconteceu o crime. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.