PM isola praça de SP após encontrar explosivo no local Um material explosivo foi encontrado da Praça Padre Arnaldo, na Lapa, zona oeste de São Paulo. Após chamado por volta das 10h15 desta segunda-feira, 29, o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar foi ao local e confirmou a existência de uma dinamite enrolada com fita isolante e fios, conforme informou a PM. A área, que fica próxima a Marginal Tietê no sentido Ayrton Senna, está sendo isolada para detonação do objeto e a polícia não soube informar se há mais de um explosivo no local.