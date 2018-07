PM já prendeu 56 pessoas em megaoperação no Rio Policiais militares continuam na sexta-feira, 27, a megaoperação de combate ao tráfico de drogas realizada em comunidades de seis municípios da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. A ação, que conta com o apoio dos batalhões de Choque (BPChq) e de Operações Policiais Especiais (Bope), começou na última terça-feira, 24.