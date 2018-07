PM lamenta caso de policiais envolvidos em extorsão O Comando da Polícia Militar do Rio de Janeiro divulgou uma nota nesta manhã na qual diz lamentar o envolvimento de dois policiais no caso de extorsão na abordagem de uma mulher na estação do Metrô do Estácio. "O Comando da Polícia Militar lamenta profundamente o fato e reafirma que não coaduna com desvios de conduta de qualquer membro da corporação", informou a nota. O texto ainda ressaltou que o caso foi apurado e encaminhado à Delegacia Policial pelo próprio comandante do 1º Batalhão, coronel César Taner.