PM lança bombas de gás contra manifestantes em SP A Tropa de Choque da Polícia Militar (PM) começou a agir com rigor às 20h25, lançando bombas de gás e de efeito moral contra manifestantes que protestavam pela "tarifa zero" no transporte público de São Paulo. Os manifestantes promoviam quebra-quebra no interior do Terminal Parque D. Pedro II e se dispersaram. Na saída, entraram em confronto com a PM. O Movimento Passe Livre (MPL) realiza protesto intitulado "Ato por tarifa zero".