PM leva 'caveirões' e caminhão-tanque à Cinelândia Policiais militares do Batalhão de Choque chegaram na noite desta quinta-feira à Cinelândia, no Centro do Rio, onde se concentram nas escadarias do palácio da Câmara dos Vereadores cerca de 200 pessoas que participaram da manifestação que saiu no fim da tarde da Igreja da Candelária. Os PMs mobilizaram dois veículos blindados, conhecidos como caveirões, além de um caminhão-tanque de água. Quando os policiais chegaram, os manifestantes começaram a gritar "sem violência, sem covardia".