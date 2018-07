PM liberta jovens sequestrados em São José

Dois jovens sequestrados, com idades entre 20 e 25 anos, foram libertados pela Polícia Militar por volta da 1h15 desta quinta-feira, 22, perto da Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Os dois rapazes foram rendidos no início da madrugada quando deixavam um bar. Armados com um revólver e uma pistola, dois criminosos entraram no carro dos jovens e seguiram em direção à Dutra. O carro foi abordado pela PM quando estava parado ao lado da rodovia - os criminosos esperavam por outro veículo que levaria as vítimas até o cativeiro. Sem saber que tratava-se de um sequestro, os policiais desconfiaram dos quatro ocupantes do carro e de outras duas pessoas que estavam fora do veículo. Os criminosos que estavam dentro do carro foram detidos imediatamente. Os dois suspeitos do lado de fora correram e chegaram a atravessar a rodovia, mas foram detidos minutos depois. Segundo a polícia, os quatro sequestradores, juntos, possuem passagens por roubo e tráfico de drogas. As vítimas foram libertas ilesas.