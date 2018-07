PM liberta refém e recupera carga roubada em Guarulhos

Um veículo de passeio fechou o caminhão, obrigando o motorista a parar. Armados, os bandidos o renderam e transferiram o caminhoneiro para o carro. Enquanto um dos criminosos dava destino ao caminhão, um Scania vermelho baú, e a carga,o motorista permaneceu como refém em um imóvel no limite com Itaquaquecetuba.

Policiais militares do 15º Batalhão receberam uma denúncia anônima sobre alguém que era mantido em cativeiro e foram até o endereço indicado. No local, os policiais encontraram e libertaram o caminhoneiro,que não sofreu ferimentos, mas nenhum dos sequestradores foi localizado.

Já o caminhão, com a carga, foi abandonado pela quadrilha em uma rua também no bairro Bonsucesso. O assalto foi registrado no plantão do 7º Distrito Policial de Guarulhos, no bairro São João.