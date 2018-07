PM liberta todos os reféns em roubo a banco em Osasco Dois familiares e a empregada da gerente de uma agência do banco Itaú, que era mantida refém no município de Osasco, na Grande São Paulo, também foram liberados hoje por policiais militares. Os reféns foram soltos pelos criminosos em uma rua do bairro do Jardim Mutinga, em Barueri. O veículo utilizado pela quadrilha foi abandonado no local e a gerente foi levada para o hospital. Informações iniciais davam conta de que apenas a gerente do banco estava em poder da quadrilha.