PM liberta três reféns e prende dois em Guarulhos

De acordo com a PM, um motorista e dois ajudantes foram sequestrados por volta das 7 horas desta segunda-feira, próximo do Aeroporto Internacional, em Cumbica, quando levavam uma carga de tecidos para a região do Brás, no centro de São Paulo.

Após a denúncia, oito policiais foram ao local indicado, libertaram as vítimas e prenderam os suspeitos. Os dois já tinham passagem pela polícia. Um deles estava foragido do Presídio de Reginópolis, no interior do Estado, desde maio, quando recebeu a saída temporária para o Dia das Mães. O outro já foi preso por roubo a ônibus. No cativeiro, os policiais ainda apreenderam 10 quilos de drogas.