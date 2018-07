PM livra assaltante de linchamento na zona leste de SP

O ataque ocorreu por volta das 21 horas em frente ao número 45 da Rua Leila, no Jardim Liderança. As vítimas - um motorista, de 26 anos, e a mulher dele, de 23 - saíam de casa, em um Corsa Classic, quando os criminosos surgiram e exigiram o carro. Eles entregaram, mas o motorista percebeu que o bandido colocou a arma no banco para manobrar o veículo e decidiu reagir.

Quando o morador segurou o volante e agarrou o ladrão, a arma caiu no assoalho, e o comparsa dele, assustado com os gritos da mulher, fugiu a pé. Cerca de 25 moradores saíram para ver o que estava ocorrendo e passaram a agredir o assaltante, que foi salvo graças à chegada da Polícia Militar. Souza, que estava em liberdade condicional, foi encaminhado ao 64º Distrito Policial, em A.E. Carvalho, e autuado em flagrante.