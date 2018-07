PM localiza 4 corpos no Complexo da Maré, no Rio A Polícia Militar localizou na manhã de hoje quatro corpos na Favela Parque União, no Complexo da Maré, no subúrbio do Rio. No local, ocorreu uma operação da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) na madrugada de hoje, deixando outras sete pessoas feridas. De acordo com a PM, entre os mortos estão três homens e uma adolescente. Os corpos ainda não foram identificados.