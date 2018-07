PM mantém 5 pessoas presas após protestos em SP Após os protestos do Black Bloc no centro de São Paulo na noite de segunda-feira, 07, a Secretaria de Segurança Pública informou que cinco pessoas continuavam presas no 3.º DP (Santa Cecília) na manhã desta terça, 08. Segundo balanço parcial da PM, foram detidas nove pessoas no 2.º DP (Bom Retiro).