PM mantém agentes na zona leste de SP após protesto Agentes prosseguiam na manhã de hoje com policiamento na região do Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo, após um protesto de moradores ocorrido durante a madrugada contra os constantes alagamentos do bairro. Na manifestação, dois ônibus foram incendiados e houve confronto com policiais. De acordo com a Polícia Militar (PM), o patrulhamento está sendo feito pelo batalhão local.