PM mantém busca por menores que fugiram da Fundação Casa

A fuga em massa aconteceu no início da tarde do domingo (25). De acordo com a assessoria de imprensa da Fundação Casa, o tumulto teria começado com uma briga entre dois internos, mas outros internos acabaram entrando na discussão. Na confusão, os menores quebraram cadeados dos portões e outros pularam o muro. Três funcionários que tentaram conter a confusão acabaram feridos, mas não correr risco de morte.