O autor dos disparos foi preso e transferido para Porto Velho. De acordo com a PM, os dois policiais teriam se desentendido durante um plantão no quartel. Fábio teria então deixado o patrulhamento, mas foi seguido pelo outro policial, que atirou com uma arma calibre 40 no pátio do quartel.

O soldado chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.