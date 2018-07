PM mata dois suspeitos em supostos confrontos em SP

O primeiro tiroteio ocorreu às 18h45 na esquina da Rua Professor Jaçanã Altair próximo à Avenida dos Sertanistas, no Jardim Santo André, região de São Mateus, na zona leste de São Paulo. Ocupando uma moto Honda CG, placas EXD 3523, roubada, dois homens teriam atirado contra os policiais ao serem abordados e perseguidos pela viatura M-91284.

O rapaz baleado morreu quando era atendido no pronto-socorro do Hospital Geral de São Mateus. O outro foi detido e encaminhado para a Central de Flagrantes da 8ª Delegacia Seccional/Leste, onde o caso foi registrado pelo delegado Paulo Sérgio Françolin Júnior.

Uma hora depois, na Rua Vereador Dorival Joaquim Lopes, na Vila Antonio Tadeu, em Diadema, no Grande ABC, um suspeito ocupando um Fox cinza foi perseguido e baleado por policiais da Rota em mais um suposto confronto.

Mesmo sendo encaminhado para o pronto-socorro central da cidade, ele não resistiu e morreu. O boletim de ocorrência registrado no 1º Distrito Policial de Diadema, pelo delegado Marcos Vinícius Porcinato, não possui detalhes sobre os veículos e as pessoas envolvidas no caso.

As duas supostas resistências seguidas de morte, nas quais não consta a identificação dos dois mortos e do suspeito detido, serão investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).