PM mata ladrão que ameaçava refém

Um assaltante armado com uma granada foi morto com um tiro na cabeça pelo atirador de elite da Polícia Militar major João Jaques Busnello, depois de tomar como refém a dona de uma farmácia, na Tijuca, zona norte do Rio, na manhã de ontem. As negociações duraram quase uma hora na Rua Pereira Nunes, a cerca de 1 km do Estádio do Maracanã. O tiro ocorreu após o criminoso, mesmo baleado, tirar duas vezes o pino de segurança da granada.

A polícia foi acionada por volta das 10 horas, após a denúncia de um assalto a um carro dos Correios. Ao identificar um homem parado em um orelhão, os policiais o abordaram e foram ameaçados por ele com uma granada. O criminoso, identificado pela polícia como Sérgio Ferreira Pinto, de 25 anos, conseguiu correr, se refugiou em uma farmácia, ameaçou jogar a granada nos policiais e recebeu o primeiro tiro na barriga.

Dentro da loja, Ana Cristina Garrido, de 48 anos, e sua filha Cássia Garrido, de 22, ficaram escondidas atrás do balcão. "Quando ele entrou, minha filha e eu nos abaixamos. Ao ser baleado, ele caiu sobre nós. Minha filha correu. Quando tentei sair, ele me agarrou e disse que eu ficaria", disse Ana, que ficou refém por mais de 40 minutos.

De acordo com Ana e policiais que participaram da operação, o assaltante afirmou ter duas filhas, disse que foi preso duas vezes - ele tinha duas passagens pela polícia, por porte ilegal de arma e furto - e não voltaria para a cadeia. "Ele atendeu o celular cinco vezes e parecia falar com comparsas. Disse que eles iriam resgatá-lo em um carro, iria me levar junto e libertar apenas no morro, mas não disse onde morava, pois não queria que a polícia trouxesse os parentes. Ele deixou claro que não iria se render", revelou a refém.

Na última ligação, o criminoso pediu que os policiais liberassem a rua, pois seus comparsas chegariam de carro.

Mesmo ferido e aparentando sentir dor, o assaltante saiu com a refém da farmácia. Na rua, ele retirou o pino da granada por duas vezes para ameaçar os policiais e a mulher. "Percebi que aquela situação estava chegando ao limite. Ele estava ferido, tinha uma granada em mãos e uma refém. Antes que o mal ocorresse, acionei o atirador", disse o tenente coronel do 6º Batalhão da PM, Fernando Príncipe.

A refém conta que a ação da polícia foi rápida e passava mal no momento do tiro. "Ele me prendia com uma gravata e eu implorava que ele me libertasse. Quando já estava desfalecendo, ele soltou e abaixei para vomitar. Ouvi o tiro e os policiais me tiraram do local. A polícia agiu no momento certo, pois não sei se aguentaria muito tempo", disse Ana, atendida no Hospital do Andaraí e liberada.

"A polícia fez o papel dela. Deram várias oportunidades ao assaltante para se render e ele não aceitou. No momento do tiro, ela não corria risco de vida", avaliou o marido da comerciante, José Garrido, de 52 anos. Ao ser atingido na cabeça, o assaltante teve o boné arrancado. Ele foi levado para o Hospital do Andaraí, mas chegou morto.

Populares aplaudiram os policiais no fim da ação. Apesar de os moradores reclamarem dos constantes assaltos, a dona da farmácia contou que nunca teve problemas, pois os comerciantes contrataram seguranças particulares.

Até as 20h30, nenhum parente procurou o hospital para reconhecer o corpo. O Esquadrão Antibombas da Polícia Civil foi buscar a granada no 6º BPM.