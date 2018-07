PM mata suspeito de assalto na zona sul de São Paulo Um confronto entre policiais militares das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota) e um suposto assaltante provocou um tiroteio na Estrada do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, e a morte do suspeito. De acordo com informações da PM, ele teria reagido após abordagem e foi baleado no peito.