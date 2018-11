PM mata suspeito e prende 4 após roubos na Grande SP

Conforme informações da PM, no início da noite sete homens roubaram um carro na Vila Galvão. Em seguida, eles foram até uma padaria na Vila Capitão Rabelo. Lá, eles recolheram dinheiro do caixa e os pertences de clientes. Depois do roubo, o grupo abandonou o carro no Jardim Tranquilidade e seguiu a pé. No bairro Cidade Brasil, o grupo rendeu um homem que chegava em casa e roubou dois veículos da vítima.

Depois, quando chegaram no Jardim Vila Galvão, os criminosos se depararam com uma viatura da Força Tática do 15º Batalhão, que já tinha sido avisada dos roubos. Houve troca de tiros. Os integrantes do carro tentaram fugir de ré, mas bateram no portão de uma residência. O motorista perdeu o controle, se chocou contra a mureta de uma praça e só parou cerca de 20 metros adiante.

Dois suspeitos foram baleados. Eles foram levados ao Hospital Padre Bento, em Guarulhos. Willian Calixto de Jesus Santos não resistiu aos ferimentos e morreu em seguida. Diego Pheritano de França foi medicado, teve alta e foi preso. Os outros três presos - Jéferson Antônio Alves de Andrade, Edivan Marcondes da Silva e Diogo de Carvalho Santos - e o adolescente apreendido foram levados ao 2º Distrito Policial (DP) de Guarulhos, onde o caso foi registrado. Segundo a PM, foram apreendidos três revólveres com os suspeitos.