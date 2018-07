PM mata suspeito na Rocinha, no Rio Um homem não identificado até a noite desta terça-feira foi morto durante tiroteio com a Polícia Militar, à tarde, na favela da Rocinha, em São Conrado, na zona sul do Rio. Segundo a PM, o homem integrava um grupo de suspeitos que estava no Beco 199 e fugiu ao notar a chegada de policiais que faziam ronda de rotina.