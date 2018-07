PM mata usuário de crack com 12 tiros

A história de dependência química de Bruno Nascimento Magalhães, de 29 anos, terminou de forma trágica na madrugada de ontem, em Belo Horizonte. O rapaz, viciado em crack e cocaína, foi morto em casa, com 12 tiros disparados pelo policial chamado pela própria família.

Bruno chegou em casa durante a madrugada, acompanhado por dois amigos, e se fechou no quarto da residência de classe média, no bairro Esplanada, na zona leste da capital mineira. Com os amigos, ele começou a consumir drogas. O pai, que não sabia mais como lidar com o problema, ligou para o 190 e pediu ajuda da Polícia Militar.

De acordo com a versão da PM, os dois policiais que atenderam ao chamado encontraram o rapaz muito agressivo, armado com uma faca. Para tentar detê-lo, um dos policiais disparou dois tiros de borracha. Bruno teria reagido, atacando o policial na perna. O soldado Andrade, de 28 anos, teria sido atingido por duas facadas antes de atirar contra o rapaz. Bruno foi socorrido, mas morreu antes de chegar ao hospital.

O caso chocou parentes e vizinhos da família. "Foi um fuzilamento", condenou o primo Thiago Nascimento. "Ele foi tratado como um criminoso, coisa que nunca foi." Segundo informações da família, Bruno já havia sido internado por seis vezes em clínicas de tratamento para dependência química. Além do problema com drogas, o rapaz apresentava sintomas de esquizofrenia.

Embora a agressividade de Bruno com a família e as confusões durante as madrugadas, sempre por causa de droga, fossem um incômodo para os vizinhos, o clima era de indignação durante o enterro do rapaz, ontem à tarde, no Cemitério Bonfim. Os pais não quiseram dar entrevistas.

O soldado Andrade, autor dos disparos, foi levado para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII e teve alta ontem mesmo. De acordo com a PM, o soldado ficará afastado das suas funções até apuração do caso. O policial deverá passar também por avaliação psicológica. Os dois amigos de Bruno, que estavam com ele no momento dos disparos, estão presos e também serão ouvidos na investigação do caso.

RIO

No dia 24 de outubro, outro caso envolvendo drogas também terminou tragicamente. Bárbara Laino, de 18 anos, foi assassinada pelo amigo Bruno de Melo, de 26, viciado em crack. Ela foi estrangulada no apartamento onde ele vivia, no Flamengo, zona sul do Rio. Bruno foi preso por PMs chamados por seu pai, o produtor cultural Luiz Fernando Prôa. Após o crime, Bruno ligou para o pai, contou sobre o assassinato e ameaçou se matar.

Prôa trouxe à tona outro problema: a proibição de internação compulsória dos viciados. "Infelizmente, só consegui interná-lo pela via torta da loucura, quando já não havia nada a fazer."