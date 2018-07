PM mobiliza-se contra onda de mortes em Santos-SP

A primeira medida de emergência foi o encaminhamento de policiais das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) para reforçar o policiamento da região e sem data para que o grupamento retorne à capital paulista. Os assassinatos começaram na quinta-feira (04), quando sete pessoas foram mortas em um intervalo de 20 horas no Distrito de Vicente de Carvalho, no Guarujá.

No fim de semana, os crimes voltaram a se repetir, ocasião em que mais sete foram assassinados, dentre os quais o sargento da Força Tática do 6.º Batalhão de PM. O policial foi morto com vários tiros de fuzil, em frente ao bufê de propriedade da mulher dele, no bairro da Ponta da Praia. O militar passeava com o cachorro por volta da meia-noite. Um segurança do estabelecimento, que tentou socorrer o sargento, também foi morto. De acordo com testemunhas, que não quiseram se identificar, os suspeitos ocupavam um carro preto, de luxo, e estavam encapuzados. Durante o enterro do sargento, no fim da tarde deste domingo, alguns companheiros de farda afirmaram que ele recebia ameaças de morte.

Depois de quatro horas, uma ação semelhante aconteceu na Vila Mathias, também em Santos, onde outras três pessoas foram mortas: o cabeleireiro Fábio Manoel França, de 29 anos, o discotecário José Rodrigo de Pina Júnior, de 25, e a estudante Melissa Gouveia, de 36. Todos foram executados com armas de calibres 38 e 9 milímetros. Os criminosos também ocupavam um carro preto.

Do outro lado da cidade, no bairro da Areia Branca, uma casa foi invadida e um casal foi alvejado. Carlos Roberto de Jesus, de 53 anos, morreu na hora. Já a namorada dele, Tatiane Fonseca de Oliveira, de 27, conseguiu escapar, depois de levar um tiro na perna. Quase no mesmo horário, um homem não identificado foi morto no Morro do Saboó, na entrada da cidade. A ocorrência foi registrada em boletim no 1.º Distrito Policial (DP).