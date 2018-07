PM morre ao trocar tiros com policiais civis em SP O soldado PM Geraldo Alves Cruz, de 48 anos, da Força Tática do 50º Batalhão da Polícia Militar, foi baleado e morto, na noite desta segunda-feira (3), ao trocar tiros com dois policiais civis do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) na Rua Jequirituba, no Parque Grajaú, zona sul da capital paulista.