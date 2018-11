PM morre após ser arrastado por 600 metros em SP O soldado da Polícia Militar Alexandre Sérgio Oliveira Sobrinho, de 29 anos, foi morto na madrugada de hoje em Diadema, no Grande ABC, ao ser arrastado por 600 metros após abordar ocupantes de um veículo de passeio. O soldado e um colega haviam parado um motoqueiro que estava sem capacete quando o carro também parou próximo à viatura da PM, num local proibido. Ao se dirigir até o veículo e ameaçar multar também o motorista infrator, o soldado foi agarrado por um dos ocupantes pela janela. O rapaz que estava ao volante então acelerou e, depois de quase 600 metros, Sobrinho foi jogado prensado contra um muro onde bateu a cabeça. Mesmo levado ao pronto-socorro estadual de Serraria, o soldado não resistiu aos ferimentos e morreu. Os ocupantes do carro então fugiram, mas o motorista perdeu o controle do veículo numa curva. O grupo abandou o carro e fugiu a pé. Testemunhas disseram à polícia que o veículo subia a rua quando o policial foi agarrado pelo próprio motorista, que teve a ajuda dos outros ocupantes. Os vidros escuros não permitiram ver quantos estavam dentro do carro.