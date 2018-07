PM morre após ser baleado na Ilha do Governador, no RJ Um policial militar morreu na madrugada hoje após ser baleado na Ilha do Governador, subúrbio do Rio. Segundo primeiras informações da PM, o soldado Ricardo da Silva Ribeiro, de 29 anos, pode ter sofrido uma tentativa de assalto enquanto trafegava pela rua. A vítima foi socorrida no Hospital da Força Aérea do Galeão (HFAG), mas não resistiu aos ferimentos. Não há informações sobre quem teria atirado no policial.