PM morre após ser baleado na zona sul de São Paulo O soldado Militão Estevão Xavier, da Polícia Militar (PM), faleceu hoje após ser baleado com tiro de fuzil no bairro do Cursino, na zona sul de São Paulo. Pouco antes das 4 horas, uma equipe do policiamento de trânsito da PM abordou uma quadrilha que tentava furtar um caixa eletrônico de uma agência bancária. Os suspeitos fugiram em três veículos, e atiraram contra os policiais. Dois foram atingidos.