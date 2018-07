PM morre em acidente durante perseguição em Diadema A soldado Regiane Cristina Duarte, de 40 anos, lotada na 2ª Companhia do 24º Batalhão da Polícia Militar, morreu, no final da noite de ontem, após a viatura, ocupada por ela e por um soldado, bater contra um poste na altura do nº 1.330 da Avenida Doutor Ulysses Guimarães, na Vila Conceição, em Diadema, no Grande ABC. O soldado, com ferimentos leves, foi encaminhado para o Hospital Municipal de Diadema (HMD).