PM morre em ataque de bandidos a viatura, no RJ

Após o ataque, a PM deu início a uma operação de busca dos criminosos na Comunidade do Rola. Três suspeitos armados com pistolas foram abordados, reagiram, houve troca de tiros e os suspeitos ficaram feridos. Na mochila de um dos presos foram encontrados carregadores e uma grande quantidade de munição. Participaram da operação quatro Grupamentos de Ações Táticas das Unidades Operacionais do 2º CPA e duas viaturas blindadas.