PM morre em tentativa de assalto na zona sul de SP Um policial militar morreu nesta tarde em uma tentativa de assalto em uma casa lotérica, na zona sul de São Paulo. Segundo a PM, dois homens invadiram o estabelecimento, localizado na Avenida João Dias, em Santo Amaro, por volta das 16h30. A vítima estava no interior da lotérica no momento do assalto e foi baleada. O policial foi encaminhado para a Santa Casa, onde faleceu. Os bandidos fugiram.