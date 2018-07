PM morta no Alemão é enterrada com honras militares Foi sepultado na manhã desta quarta-feira o corpo da policial Fabiana Aparecida Souza, de 30 anos, morta na segunda-feira em confronto com traficantes no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Com honras militares, o velório foi acompanhado por parentes, amigos e autoridades da Polícia Militar.