PM muda atuação e deixa de acompanhar protesto no RJ Pela primeira vez desde o início das grandes manifestações no Rio, em junho, a Polícia Militar não foi para a rua e deixou de acompanhar os ativistas. No início da noite desta segunda-feira, 07, não há nenhum policial na Cinelândia, para onde caminhavam os cerca de 5.000 manifestantes.