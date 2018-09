PM multa 22 motoristas por embriaguez em SP A Polícia Militar de São Paulo multou 22 motoristas por embriaguez em blitze da Operação Direção Segura no período entre às 22h30 de ontem e às 4 horas deste domingo (16/11). Foram submetidas ao teste do bafômetro 361 pessoas. De acordo com a PM, durante a noite foram abordados 680 motoristas. Além dos motoristas multados por dirigir alcoolizados, 79 foram autuados por outras infrações. A Operação Direção Segura se intensificou desde junho, quando passou a valer no País a ''Lei Seca''. A Lei 11.705 altera o Código de Trânsito Brasileiro e proíbe quem vai dirigir de consumir qualquer quantidade de bebida alcoólica.