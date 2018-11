PM não pode ir fardado a ato gay

Após estimular policiais e bombeiros a participar uniformizados da próxima passeata do orgulho gay no Rio, o governador Sérgio Cabral (PMDB) reconheceu que os regulamentos internos das corporações impedem a iniciativa. Ontem, durante a inauguração da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro de São Carlos, o peemedebista explicou que não havia feito uma determinação ou um decreto, mas tinha apenas dado "um exemplo do exercício da cidadania".

"Se o regulamento da corporação não permite, então não vão. Se essa é a regra atual... Eu só quis destacar. Não é uma decisão do governador, "tem de ir". É a ilustração de que na Europa e nos EUA, nas paradas gays, as instituições policiais ou não policiais se fazem representar, com os seus representantes uniformizados, com carro da corporação, representando toda a corporação", justificou Cabral.

Presente ao evento, o comandante-geral da PM, coronel Mario Sergio Duarte, confirmou que os regulamentos internos impedem a participação de policiais uniformizados em qualquer tipo de evento público que não sejam os promovidos pela corporação. A eventual autorização da participação em eventos demandaria uma mudança na legislação atual.

De acordo com Duarte, todos os policiais que não estiverem armados nem usando o uniforme do momento da passeata poderão participar dela "sem nenhum problema".