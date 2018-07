PM não precisa aguardar complexo para agir, diz Kassab O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (PSD), afirmou ontem que a inauguração do Complexo Prates - centro de acolhimento e tratamento para usuários de drogas - independe da Operação Integrada Centro Legal, deflagrada na terça-feira na cracolândia, na Luz, região central de São Paulo. Reportagem revelou que o patrulhamento na região começou antes da hora, sem o conhecimento do prefeito, como ele mesmo admitiu, do governador Geraldo Alckmin (PSDB) e do comando geral da Polícia Militar. E sem o equipamento para os dependentes concluído, conforme planejado.