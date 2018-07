PM nega erro em ação que matou publicitário em SP

De acordo com a versão dos PMs, o Fiesta do publicitário passou em alta velocidade pela Praça da Paz, no Sumaré, no momento em que policiais do 23.º Batalhão abordavam outro veículo, às 22h25 de quarta-feira. "Eles desconfiaram do carro e iniciaram uma perseguição", disse o delegado seccional Dejair Rodrigues. Outros carros e motos entraram na ação. Pela versão da PM, 10 minutos depois o carro do publicitário bateu em uma viatura, na Avenida das Corujas.

"Aí houve uma falha na abordagem. Eles acharam que um objeto preto na mão do publicitário fosse uma arma", explicou o delegado. Provavelmente, segundo a versão da PM, o objeto seria um telefone celular. Foram disparados cinco tiros no total, três a curta distância - e dois acertaram o publicitário na cabeça. Ele foi levado para o Hospital das Clínicas, onde morreu.

A família do publicitário não acredita na versão da PM. Familiares dizem que o celular estava sem bateria - e, portanto, não seria usado por ele - e o carro da vítima parecia estacionado, não batido. Parentes alegam ainda que itens pessoais de Aquino, como o próprio celular e notebook, desapareceram.

Os PMs Luiz Gustavo Teixeira da Silva, de 27 anos, Adriano Costa da Silva, de 26, e Robson Tadeu do Nascimento Paulino, de 30, foram presos em flagrante por homicídio doloso e levados para o Presídio Militar Romão Gomes, no Tremembé.

Segundo o delegado, o publicitário portava 50 gramas de maconha. "Não sei se esse foi o motivo da fuga, mas há um protocolo de abordagem que deve ser seguido pelos policiais e isso não aconteceu." A família de Aquino nega que ele fizesse uso de maconha. As informações são do jornal O

Estado de S. Paulo

U