PM nega que haja acampados no Anhangabaú Manifestantes acampam no Vale do Anhangabaú neste domingo como parte do protesto Democracia Real Já, movimento inspirado no Ocupe Wall Street, iniciado em Nova York e que teve adesão na Espanha, contra o sistema capitalista e a ganância corporativista. Pelo twitter, um dos manifestantes publicou, no começo da tarde, que 60 pessoas acampavam no local.