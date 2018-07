PM ocupa acessos do Morro da Providência (RJ) Policiais Militares do Rondas Ostensivas Nazaré Cerqueira (Ronac) - , do Comando de Policiamento em Áreas Especiais (Cepae) e do 5º BPM da Praça da Harmonia começaram a atuar no Morro da Providência, na zona portuária do Rio, onde três jovens foram mortos na semana passada. Os rapazes foram detidos por militares do Exército que trabalhavam na área quando voltavam de um baile funk e entregues a traficantes do Morro da Mineira. Os corpos foram encontrados num lixão. Por questões de segurança, a Polícia Militar do Rio não informou o número de soldados que foram deslocados para os acessos do Morro da Providência. Disse, no entanto, que os objetivos da ocupação são aumento no patrulhamento da área e propiciar maior segurança aos moradores. A atuação da PM não relação com a ação de soldados do Exército no local. No sábado, o Comando Militar do Leste diminuiu o contingente no morro de 200 para 60 homens. A medida foi adotada em cumprimento à decisão judicial que impôs restrições à permanência das tropas na comunidade.