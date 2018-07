PM perde a mão direita após acidente com morteiro Um policial militar de 29 anos perdeu a mão direita após a explosão de um morteiro na madrugada deste domingo. O acidente aconteceu no bairro de Santana, zona norte de São Paulo, informou o Corpo de Bombeiros. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado, por volta das 4 horas, o rapaz foi buscar a namorada na casa de uma amiga e acendeu o artefato para fazer uma surpresa. Porém o morteiro explodiu na sua mão direita. O carro do oficial, um Pálio cinza, também foi danificado. O policial foi encaminhado ao Complexo Hospitalar do Mandaqui, onde passou por uma cirurgia.