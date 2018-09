PM prende 100 em operação contra o tráfico no Rio Pelo menos cem pessoas foram detidas hoje durante uma operação da Polícia Militar (PM), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, realizada na comunidade do Cajueiro, em Madureira, no Rio de Janeiro. Segundo a PM, o objetivo da operação era coibir a venda e uso de drogas. As pessoas foram detidas por policiais militares e por agentes de saúde para averiguação. Um ônibus será utilizado para levá-las até a 29.ª Delegacia de Polícia (DP).