PM prende 11 acusados de tráfico de drogas em SP A Polícia Militar prendeu na madrugada desta quarta-feira, 11, onze acusados de tráfico internacional de drogas, entre eles seis mulheres, em Campinas e Hortolândia, no Estado de São Paulo. Apontado pela PM como chefe do grupo, Antonio Rafael Faria morava em uma casa de alto padrão, no bairro Taquaral, em Campinas, onde é proprietário de casas noturnas e lanchonetes.