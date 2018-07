PM prende 111 na 1ª noite da Operação Carnaval em SP A Polícia Militar prendeu 111 pessoas em flagrante e recuperou 103 veículos no Estado de São Paulo na primeira noite da Operação Carnaval, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública. Entre as 19 horas de sexta-feira e as 7 horas de ontem, 87 carros e 16 motos foram recuperados, de acordo com nota da Secretaria. Foram detidos 71 adolescentes e apreendidas 22 armas de fogo e 9 armas brancas. No total, 23.560 pessoas foram revistadas, enquanto passaram por vistoria 10.954 veículos e 6.169 motos. Segundo o comunicado, a ação, organizada para intensificar o policiamento e preservar a ordem pública durante o feriado prolongado, conta com um efetivo de 16 mil policiais.